شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية يصف الإخوان بـ"المطففين": تمارس الازدواجية مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، ممارسات جماعة الإخوان وقطر وتركيا فى تعاملها مع قضايا المنطقة بالمطففين، مشيرا إلى أن التنظيم الإخوانى والنظام القطرى ينظر بعين المطففين بشأن قضايا المنطقة العربية، والله تعالى قال فى كتابه العزيز "ويل لمطففين".

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية أن جماعة الإخوان تمارس الازدواجية واللا مبادئ عندما تتحدث عن أوضاع المنطقة العربية، لذلك نجد التنظيم وقنواته يهاجمون أحداث فى مصر والسعودية بينما نجدهم يعظمون نفس الشىء عندما يحدث فى قطر وتركيا.

وتابع طارق أبو السعد أن الإخوان كانت تحرض على الاقتصاد المصرى بينما نجدهم يدعون لإنقاذ الاقتصاد التركى فتلك هى الازدواجية، لافتا إلى أن التنظيمات السرية والإخوان وتركيا وقطر جميعها تتسم بالتناقض والازدواجية.