شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 فتاوى سلفية شاذة تتناقض مع دار الإفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال التيار السلفى يسعى للخروج عن إجماع العلماء عبر فتاوى شاذة تناقض الفتاوى التى تصدر من دار الإفتاء المصرية، فمن تحريم السلفيين للاحتفال بأعياد الأم وشم النسيم وتهنئة الأقباط بأعيادهم إلى تحريمهم خروج زكاة الفطر بالمال رغم إجازة دار الإفتاء لها، يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 فتاوى شاذة للسلفيين خرجت فيها عن فتاوى دار الإفتاء.
- تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم رغم اعتبار دار الإفتاء بأنها حلال.
- تحريم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف رعم تأكيد دار الإفتاء بأنها مستحبة.
- تحريم الاحتفال بعيد الأم رغم اعتبار دار الإفتاء أنه جزء من طاعة الأم والإسلام دعا لبر الوالدين.
- تحريم خروج زكاة الفطر بالمال رغم فتوى دار الإفتاء بجواز ذلك.
- تحريم شراء السيارات من البنوك بتقسيط رغم إجازة دار الإفتاء لهذا الأمر.
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