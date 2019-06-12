رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى إيران في زيارة تستغرق يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

غادر رئيس الوزراء الياباني ، شينزو آبي، بلاده اليوم الأربعاء متوجها إلى إيران في زيارة تستغرق يومين وسط توترات متنامية بين طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد آبي، الذي سيصبح أول رئيس وزراء لليابان يزور إيران منذ 41 عاما، محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، والمرشد الأعلى، علي خامنئي غدا، حسبما أعلنت الحكومة.

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وقال آبي لصحفيين لدى مغادرته مطار هانيدا في طوكيو: "بناء على العلاقات التقليدية الودية بين اليابان وإيران، أود أن أتبادل آراء صريحة من أجل نزع فتيل التوترات".

وأضاف: "مع الاهتمام الدولي الذي تحظى به هذه الزيارة، تود اليابان أن تضطلع بأكبر دور نستطيع القيام به من أجل استقرار المنطقة وسلامها".

وتأتي زيارة أبي لإيران بالتزامن مع ذكرى مرور 90 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين هذا العام.