خبراء يحذرون من فيروس يسرق بيانات مستخدمي "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

حذر خبراء أمنيون من من وجود فيروسات إلكترونية تزرع في الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وتسرق بياناتها.

ووفق ما ذكر موقع "لايف.رو"، أفاد الخبراء بإن واحدًا من أخطر أنواع هذه الفيروسات هو فيروس "Triada"، والذي ينتمي إلى مجموعة فيروسات "حصان طروادة"، والذي يمكن زرعه في أجهزة "أندرويد"، ليباشر عمله في اختراق بياناتها منذ اللحظة الأولى لتشغيلها، ليصل إلى البيانات التي تمر عبر المعالج، والبرامج والتطبيقات، وحتى الرسائل والملاحظات الموجودة في الهاتف.

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وكان القائمون على برنامج "Dr. Web" قد حذروا عام 2017 من انتشار هذا النوع من الفيروسات في الهواتف، وخصوصًا بعض الهواتف الصينية الرخيصة.

وينصح الخبراء بفحص الهواتف باستخدام برمجيات Build Test Suite، وعدم وصل الهواتف بالأجهزة والحواسب الغير مزودة بأنظمة الحماية من الفيروسات، وعدم فتح الروابط الإلكترونية المجهولة المصدر أو استخدام المواقع غير الموثوقة.

ومن المفترض أن تطرح شركة جوجل الأمريكية قريبًا تحديثات جديدة لأنظمة "أندرويد" ستحتوي على ميزات خاصة لفحص وتنظيف الهواتف من الفيروسات.