"واتسآب" يمنع مستخدميه من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرح تطبيق "واتسآب" تعديلًا جديدًا يمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم من دون علمهم، كما هو متاح الآن.

وسمح "واتسآب" للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالضغط على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

ووفق ما ذكر موقع "وابيتا إنفو"، أزال "واتسآب" تلك الخاصية في التحديث الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

ولكن، سيكون باستطاعة كل من يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.

Advertisements

ولم تعلن "واتساب" عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

وبدأ التطبيق بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل "أندرويد"، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضًا.

وبحسب "سكاي نيوز"، تأتي خطوة "واتسآب" بعد أسابيع من حادثة التسلل الإلكتروني التي استهدفت التطبيق.

وكان "واتسآب" قد حث المستخدمين، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه في مايو، بعد بلاغ أفاد بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم، دون علمهم.

ومكنت الثغرة المهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف، عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على "واتسآب".