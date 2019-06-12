قطر تمول الإرهاب.. 250 مليون دولار للمتطرفين بالصومال

قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، إن قطر تفتقر لمقومات الدولة القوية باستثناء الأموال التى تراكمت لديها لقلة عدد سكانها.

لافتًا إلى أنه فى ظل الثروات المتاحة إليها وغياب أية شكل للمحاسبة الشعبية على اتجاهات إنفاق تلك الأموال، فإن هذا الأمر يجعل النظام الحاكم هو المتحكم الوحيد فى ثروات بلاده.

أضاف "على"، أنه بجانب الذراع الإعلامية للنظام القطرى، فقد تم الاعتماد بشكل أساسى على الأموال القطرية لصالح القيام بدور يتجاوز حجم قطر سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، ولخدمة هدف "بقاء النظام" تمكن القطريون بمساعدة أطراف إقليمية ودولية من نسج علاقات مع كافة

التنظيمات المتطرفة حول العالم.

كما أشار إلى وجود علاقات قطرية مع حركة شباب المجاهدين الصومالية من خلال رجل أمال قطري، لعب دور الوساطة بين الطرفين، وتوسط بتسليم مبلغ 250 مليون دولار للحركة الصومالية المتشددة، وأيضاً إنفاق ملايين الدولارات على الجماعة المحظورة وفلولهم الهاربين من جرائمهم قي مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، كذلك الانفاق على الشباب المتدرب بين صفوف تنظيم داعش.