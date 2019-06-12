الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوبسوريا وأسقطت عددا منها. وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان.

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