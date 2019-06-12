الكوليرا مجدداً في أبين.. 9 وفيات و650 إصابة

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واصلت عدوى الكوليرا اجتياح مديريات زنجبار وخنفر ولودر في محافظة أبين. وأكدت مصادر طبية، الأربعاء ،وفاة 9 أشخاص بالوباء خلال الشهر الماضي في المحافظة، في حين بلغت عدد الإصابات المسجلة 650 حالة، وقد توزعت، بحسب وسائل إعلام محلية على مديريات زنجبار العاصمة وخنفر ولودر.

وأضافت المصادر أن من بين الحالات المصابة عددا من المهاجرين الأفارقة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن اليمن شهد أكثر من 724 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، و1135 حالة وفاة هذا العام، لكن أعداد الحالات استقرت في الأسابيع الأخيرة.

وشهد اليمن منذ أشهر موجة كوليرا جديدة، للمرة الثالثة بعد موجتي عام 2016 و2017، إذ يعد هذا ثالث تفشٍّ كبير لمرض الكوليرا الناجم عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق المياه.

وقد أكدت الأمم المتحدة أن المرض ينتشر كالنار في الهشيم، وقد سجلت 200 حالة وفاة في ظرف ثلاثة أشهر.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعربت مطلع يونيو عن امتنانها للإمارات والسعودية على المنحة التي قدّمتاها بـ20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، إنَّ مِن شأن هذا الدعم وقف انتقال الكوليرا في المجتمعات الأكثر تضرراً وبناء القدرات على اكتشاف تفشي المرض في المستقبل والاستجابة له بسرعة.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 9 أبريل/نيسان تقديم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني

المصدر: – العربية.نت