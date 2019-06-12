بالفيديو – ترمب لإيران: لا اريد سماع “الموت لأميركا”

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن الأزمة مع إيران تحت السيطرة.

وقال في خطاب توجه فيه إلى أنصاره في أيوا، منتقداً سياسة الإدارة السابقة في ملف إيران:” الإدارة السابقة منحت إيران 150 مليار دولار، كما نقلت ملايين الدولارات نقداً عبر الطائرات إليها، وكل ما حصلنا عليه في المقابل، اتفاق سيء”، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتابع قائلاً: بعد التوقيع هتف الإيرانيون الموت لأميركا، متسائلاً كيف يوقع مسؤول أميركي اتفاقاً مع أناس يهتفون الموت لأميركا”؟

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إلى ذلك، أضاف أن هذا الشعار لم يعد يسمع في الوقت الحالي، وقال: “من الأفضل ألا أسمعه”.

المصدر العربية نت