كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تطلق المرحلة الأولى لأكبر متنزه ترفيهي تحت الماء في العالم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت البحرين، الثلاثاء، طائرة بوينج 747 الممتدة على طول 70 مترًا من ديار المحرق إلى منطقة حديقة الغوص الواقعة فى شمال جزر أمواج، على أن تبدأ عملية إنزال الطائرة فى قاع البحر بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 مترًا، ليجرى تثبيتها فى وسط متنزه الغوص.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن انطلاق المرحلة الأولى من أعمال الإنشاء فى أكبر متنزه ترفيهى تحت الماء فى العالم، والذى سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، على أن يتم افتتاحه خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفى عُقد صباح الاثنين، فى ديار المحرق، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الأيام" البحرينية.

وسيتمكن المواطنون والمقيمون والسياح من داخل وخارج المملكة من الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخصة التى سيكون دورها تنظيم الرحلات للمنتزه، كما لن يتم فرض أى رسوم للرحلات من قبل الوزارة أو هيئة السياحة والمعارض.