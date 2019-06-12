حديقة “كرومر”.. استنفار بعد هرب 14 أسدا بشكل جماعي

14 أسدا فروا من حدود حديقة “كروغر” في شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع موزمبيق وفق خبر نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان القاطنين في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين في جميع الأوقات عقب رصد أحد الأسود بالقرب من المناجم الضخمة، وتعتبر هذه أكبر عملية هروب جماعي لأسود في وقت واحد بجنوب أفريقيا.

كما أكد متحدثا باسم الحكومة أن حراس الغابات يراقبون الحيوانات عن قرب ، مؤكدا أنه سيتم الإمساك بها وإعادتها، غير أنه لم يتضح كيف فرت الأسود من حديقة “كروغر”، ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل طفل في الثانية من عمر بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في حديقة “كروغر” نفسها.

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وأشار حراس الحديقة إن “الطفل كان يبلغ من العمر 30 شهرا.. ووثق الأطباء في مستشفى شونغوي وفاته، بعد أن نقله أفراد أسرته على وجه السرعة إلى المستشفى”.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد قتل الطفل بعد أن دخل إلى منطقة معيشة طاقم الحديقة، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه.

يشار إلى مساحة حديقة “كروغر” في جنوب أفريقيا تصل إلى نحو 5 ملايين فدان، وتأوي أكثر من 500 نوع من أنواع الطيور، و147 حيوانا من الثدييات.