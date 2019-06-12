طوطال توسع شراكتها العالمية داخل قطاع الأعمال باتفاق تفضيلي

أعلنت “طوطال” للتسويق والخدمات توقيعها اتفاقا للتوريد التفضيلي مع شركة POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED (المعروفة باسم POWERCHINA INTL) بغرض توسيع شراكتهما نحوالنطاق عالمي.

وكشفت الشركتان في بيان صحفي مشترك أنه وبموجب الإتفاق الذي وقع أمس 14 ماي 2019 ستجعل طوطال من شركة POWERCHINA INTL ومن الشركات التابعة لها الزبناء الأكثر أهمية الذين سيمتازون بخدمات خاصة، منها الإمداد بمنتوج آمن بالإضافة إلى تسعيرة مخصصة. وتقبل الشركة الصينية من جانبها أن تنشأ أنظمة شراء مهيكلة مع طوطال وشركائها.

وتُعد PowerChina رائدة في مجال الطاقة والبُنى التحتية المرتبطة بها، أما طوطال فتعتبر فاعلا رئيسيا في مجال الطاقة، ويلعب كل منهما دوراً أساسياً في ميدان تخصصه على المستوى العالمي. فيما يسمح تكامل موقعي الشريكين الجغرافي من تطوير الروابط التجارية والشروع في فرص تعاون جديدة.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية تؤكد المجموعتان من جديد استعدادهما للعمل معًا، محليًا وعالميًا، لتحسين طرق مواجهة التحديات التجارية والتكنولوجية المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة Total إلى دعم PowerChina في تطورها الدولي من خلال حلول طاقة مرنة ومبتكرة وتنافسية. المجموعة الواسعة من حلول الطاقة المقترحةقد تشمل مرافق التخزين، والدعم الفني لمنتجات TOTAL أو التطبيقات الرقمية المختلفة كذلك، بما فيها “المُحسنOptimizer”، لتمكين Powerchina INTL من تقليل تكاليف التشغيل.

وعبر رئيس الشركة الصينية DING Zhengguo، عن ترحيبه بهذا الإتفاق مشيرا إلى أن شركة PowerChina هي واحدة من مقدمي الخدمات الرئيسيين لمشروع«طريق الحرير الجديد»، معتبرا أن “هذه الاتفاقية المبرمة مع طوطال ستسمح بإنشاء شبكة منظمة من الموردين الإستراتيجيين لدعم طموحنا في التنمية الدولية وتعزيز قدرتنا التنافسية من خلال حلول مفيدة اقتصاديًا”.

كما أشار إلى أن “طوطال هي أيضًا شريك يُقدر أهمية فرص التعاون خلال كل مراحل سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة وبالتالي فإن هذا التقارب سيفتح فرصًا جديدة للعمل معًا في قطاعات أخرى، مثل الطاقات المتجددة أو الغاز الطبيعي المسال.”

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من جانبه صرح قال كريستيان كابرول، مدير قسم التسويق والخدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إن هذه الاتفاقية “تُظهررغبة طوطال في دعم PowerChina من خلال تقديم حلول طاقية تستجيب لمعايير الجودة العالية والتي ستمكنها من ضمان نموها الدولي في المزيد من القطاعات المتطلبة للطاقة والبناء والبنية التحتية.

وأضاف “لقد مكننا نشاطنا الاستباقي وتركيز العملاء من تطوير أدوات وخدمات محددة للشركات الصينية ووضع فرق مخصصة في جميع الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها في جميع أنحاء العالم. هدفنا هو تعميق هذه الشراكة مع PowerChina على جميع المستويات، لتلبية متطلبات احتياجاتهم والبقاء المورد المفضل لديهم.”

وتقوم طوطال بتزويد PowerChina بالوقود ومواد التشحيم بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها في إفريقيا أساساً. فيما تعد PowerChina من جانبها، مجموعة متكاملة لتشييد البنية التحتية الطاقية، فهي حاضرة في جميع مراحله سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة؛ من التناظر الحراري، والطاقة الكهرومائية، والشبكات الكهربائية، والمتجددة، فضلاً عن تصميم وتمويل ومعدات وتشغيل وصيانة البنية التحتية.

جدير بالذكر أن POWERCHINA INTL هي المجموعة الدولية التي تنتمي إليها Power Construction Corporation of China – أكبر لفاعلدولي في مجال الطاقة الكهرومائية وبناء الكهرباء والبنية التحتية ، من حيث الحجم والقوة والشهرة.في عام 2018، احتلت المجموعة المرتبة 182 في تصنيف “Fortune Global 500”، وحلت أيضًا في المرتبة السادسة بين “أفضل 250 مهندسًا عالميًا في Engineering News-Record’s”، أو في المرتبة العاشرة بين أكبر 250 مقاولًا عالميًا. وهي تحتل المرتبة الأولى بشكل عام في قطاع بناء الطاقة وهي أكبر مقاول عالمي في هذا القطاع. بنهاية عام 2018، كان لدى PowerChina International 373 مكتبًا دوليًا في 116 دولة، تجاوز إجمالي عدد المشاريع قيد الإنشاء التي كان يقودها 100 مليار دولار.

أما عن قسم التسويق والخدمات في شركة طوطال فإنه يقوم بتطويروتوزيع المنتجات بشكل أساسي من البترول وجميع الخدمات التي قد يرتبط بها. يعمل المتعاونون معها البالغ عددهم ألف متعاون في 109 دولة، ويتم بيع منتجاتها وخدماتهافي 150 دولة، كما تقدم الشركة خدماتها بأكثرمن 8 ملايين زبون يوميًا في شبكتها التي تضم أكثر من 14000 محطة خدمة في 62 دولة.

كما تعتبر “طوطال للتسويق” رابع أكبر موزع لزيوت التشحيم وأكبر موزع للمنتجات البترولية في إفريقيا، تدعم الذراع التجارية لشركة طوطال تطويرها في 50 موقع إنتاج حول العالم حيث يتم تصنيع زيوت التشحيم والزفت/الإسفلت، والإضافات والوقود والسوائل الخاصة.