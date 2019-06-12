الحوثيون يقصفون مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت جماعة الحوثي في اليمن فجر اليوم الأربعاء، مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، بحسب ما أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التي قالت إن الهجوم أصاب الهدف بدقة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة في جماعة الحوثي قوله إن الملاحة الجوية في المطار السعودي توقفت إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد أو نفي من طرف تحالف السعودية الذي يحارب الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.

وأطلقت القوات الجوية التابعة للحوثيين 3 صواريخ من طراز "زلزال-1" على مواقع للجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بمحافظة عسير، فيما استهدفت وحدة قناصة عددا من الجنود السعوديين في ذات الجبهة ما أسفر عن سقوط عدد منهم".

وأعلن الحوثيون، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبي غربي السعودية بطائرات مسيرة. كما أعلنوا مطلع الأسبوع الحالي شن هجمات بطائرات مسيرة أيضا على مطار جازان جنوبي غربي السعودية، في عملية هي الخامسة من نوعها خلال شهر.

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يذكر أن هذه الضربة الثانية التي يتعرض لها مطار جازان منذ أواخر أيار/مايو الماضي، حيث تعرض المطار لاستهداف الطيران المسير، وتعطلت حركة المطار لساعات وحولت العديد من الرحلات إلى مطار جدة نتيجة إغلاق المطار في أيار الماضي، وادعت كعادتها السلطات السعودية أنها أسقطت طائرة مسيرة.

وحولت الرياض جزءا من أنشطة مطار جازان المدنية إلى أنشطة عسكرية تخدم عملياتها العسكرية باليمن، حيث أنشأت مرابض للطائرات وإدارة وتحكم بالطائرات المسيرة الأميركية والصينية والتي تستخدمها كلا من الإمارات والسعودية في عدوانهما على اليمن، وأسقط مؤخرا خمسا منها في صنعاء وصعدة والحديدة.