احتجاجات في هونج كونج ضد قانون يسمح بتسليم مطلوبين لبكين

عمت الاضطرابات هونج كونج، الأربعاء، خلال احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال أشخاص مطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم.

واقتحم المتظاهرون ومعظمهم من الشباب طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة، وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المحتجين محتشدين داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام.

ورفض المحتجون تحذيرات قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في شوراع هونج كونج لهذه المظاهرات التي تستبق بدء المناقشات في البرلمان على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.

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وأقام بعض المحتجين حواجز تمنع مرور السيارات، وتحدى كثيرون مطالبات الشرطة لهم بالتراجع في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة أواخر عام 2014.





وخرجت مظاهرة حاشدة، الأحد، في شوارع هونج كونج اعتراضا على مشروع القانون، قدر المنظمون عددها بمليون شخص، ما يجعلها ثاني أكبر مظاهرة مهمة منذ عودة المنطقة إلى الصين في 1997.

ودافع مسؤولون من حكومة هونج كونج مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن 7 سنوات أو أكثر.

ويقولون: إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.

يشار إلى أنه بموجب اتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي يقضي بإعادة المنطقة إلى الصين في 1997، تتمتع هونج كونج بحكم شبه ذاتي.