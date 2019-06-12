تظاهرات بهونغ كونغ ضد قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين

تظاهر الآلاف في وسط ​هونغ كونغ​ وتمكنوا من إغلاق طريقين رئيسيين في استعراض للقوة ضد مشروع قانون للحكومة يسمح بتسليم المطلوبين إلى ​الصين​.

وكانت المدينة قد شه]ت خلال عطلة نهاية الاسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي تدعمه بكين.

وأقدم آلاف المتظاهرين ومعظمهم من ​الشباب​ الذين يرتدون ملابس سوداء على إغلاق طريقين رئيسيين بالقرب من مقرات حكومية بحواجز معدنية، مما أدى إلى توقف ​حركة المرور​ وأعاد الى الذاكرة حركة «احتلوا هونغ كونغ» عام 2014 التي أغلقت مساحات كبيرة من المدينة لشهور.