سفارة روسيا تهاجم تصريحات فريلاند وتهدد بفرض عقوبات

هاجمت ​السفارة الروسية​ في أوتاوا تصريحات وزيرة ​الخارجية الكندية​، ​كريستيا فريلاند​، ضد ​موسكو​، في مقالها في صحيفة "ناشيونال بوست"، مهددة بفرض ​عقوبات​ انتقامية على كندا.

وأشارت إلى انه "يضغط كارهو ​روسيا​ بشكل أعمق نحو مواجهة كندا مع روسيا، حيث أن ​السياسة​ الخارجية لكندا أصبحت بالفعل على خلاف مع القوى العالمية الرئيسية، أي عقوبات جديدة ستؤدي إلى عقوبات مضادة نراجعها باستمرار أيضا".