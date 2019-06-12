سفارة روسيا تهاجم تصريحات فريلاند وتهدد بفرض عقوبات

هاجمت السفارة الروسية في أوتاوا تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ضد موسكو، في مقالها في صحيفة "ناشيونال بوست"، مهددة بفرض عقوبات انتقامية على كندا.
وأشارت إلى انه "يضغط كارهو روسيا بشكل أعمق نحو مواجهة كندا مع روسيا، حيث أن السياسة الخارجية لكندا أصبحت بالفعل على خلاف مع القوى العالمية الرئيسية، أي عقوبات جديدة ستؤدي إلى عقوبات مضادة نراجعها باستمرار أيضا".
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