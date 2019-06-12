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سفارة روسيا تهاجم تصريحات فريلاند وتهدد بفرض عقوبات

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هاجمت ​السفارة الروسية​ في أوتاوا تصريحات وزيرة ​الخارجية الكندية​، ​كريستيا فريلاند​، ضد ​موسكو​، في مقالها في صحيفة "ناشيونال بوست"، مهددة بفرض ​عقوبات​ انتقامية على كندا.

وأشارت إلى انه "يضغط كارهو ​روسيا​ بشكل أعمق نحو مواجهة كندا مع روسيا، حيث أن ​السياسة​ الخارجية لكندا أصبحت بالفعل على خلاف مع القوى العالمية الرئيسية، أي عقوبات جديدة ستؤدي إلى عقوبات مضادة نراجعها باستمرار أيضا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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