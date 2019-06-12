الصحة العالمية: الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب

ذكرت ​منظمة الصحة العالمية​، أن واحدا من كل خمسة أشخاص في مناطق الحرب يعانون من ​الاكتئاب​ أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية أو انفصام في الشخصية، فيما يعاني كثير منهم من أشكال حادة من هذه ​الأمراض​ العقلية.

ولفتت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى ان هذه النتائج تسلط ​الضوء​ على التأثير بعيد المدى للأزمات الناجمة عن الحرب في بلدان مثل ​أفغانستان​ و​العراق​ و​جنوب السودان​ و​سوريا​ و​اليمن​، وإن الأرقام أعلى بكثير منها في وقت السلم حين يعاني واحد من كل 14 شخصا تقريبا من شكل من أشكال المرض العقلي.