أنصار الله تعلن قنص 23 عسكريا يمنيا وسعوديا

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" قنص 23 عسكريا يمنيا وسعوديا في قطاعات ​جيزان​ و​نجران​ وعسير جنوب غربي ​السعودية​. هذا وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ 2015، ضد ​الحوثيين​ الذين يسيطرون على العاصمة ​صنعاء​.

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