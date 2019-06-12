ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصادر وزارية توقّعت أن لا ينعقد ​مجلس الوزراء​ هذا الأسبوع ما لم ينته اللقاء المنتظر اليوم بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ و​سعد الحريري​ الى تطويق ذيول المواقف التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، ولاسيما منها السجال العنيف الذي دار بين التيارين وما تسبّب به من تشنّج على الساحة السنّية، وزاد في الطين بلّة ما رافق أحداث طرابلس من تشنّج بين رئيس ​الحكومة​ وبعض الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: لا جلسة للحكومة ما لم يطوق لقاء عون والحريري ذيول المواقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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