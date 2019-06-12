سامي الجميل: أنا مع ما قاله الحريري فما يحصل داخل لجنة المال مسرحية

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ لصحيفة "الجمهورية "أنا مع ما قاله رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مئة بالمئة، فما يحصل داخل ​لجنة المال والموازنة​ هو مسرحية، لأنّ معظم القوى السياسية المنتمية الى الحكومة تنتمي الى ​مجلس النواب​، الّا اذا كنا نعيش انفصاماً داخل الكتلة نفسها".

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