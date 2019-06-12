الجيش: توقيف مواطن لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها في الحدث

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أنه "بعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ بتاريخ اليوم في محلة الحدث - ​بعبدا​، المواطن (أ.أ) لإقدامه على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ مالي، وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص".

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