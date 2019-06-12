لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​بعلبك​ منذ أسبوع تشهد إشتباكات يومية وآخرها الليلة عند مدخل بعلبك قرب مخيّم الجليل، ترويع يومي للأهالي"، متسائلا: "ماذا عن ​الخطة الأمنية​ منذ سنة؟ المسألة ليست فقط أمن الناس، بل لمصلحة مَن أن يسقط ​الجيش​ في إمتحان الأمن في ​البقاع​؟ إستنفرنا وزير الدفاع للتحرّك، وسنرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لمصلحة مَن أن يسقط الجيش في إمتحان الأمن في البقاع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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