القوة المشتركة الفلسطينية بعين الحلوة: العمل مستمر لكشف مزيدا من أفراد شبكة العنكبوت

أكّدت القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​، في بيان، أن "نتيجة التحريات والمتابعة من قبل قيادة وعناصر القوة المشتركة، تمت معرفة أحد أبرز الرؤوس في شبكة ترويج المخدرات، وتمت ملاحقته داخل المخيم ما دفعه إلى التواري في الجوار. كما تم تحديد مكان تواجده ليتم اعتقاله وتوقيفه من قبل المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب، وهو يدعى أحمد مصطفى فارس الملقب بالعنكبوت".

ولفتت القوة إلى أنه "بنتيجة التحقيقات المتواصلة معه والمتابعة والرصد الفلسطيني واللبناني المشترك، تم اعتقال وتوقيف المزيد من أفراد الشبكة المتورطين بالاتجار والترويج ما بين البقاع وبيروت وصولا إلى مخيمات الجنوب"، موضحة "أننا في القوة المشتركة نؤكد أن العمل ما زال مستمرًا، بالتنسيق بين قيادة القوة المشتركة الفلسطينية و​مكتب مكافحة المخدرات​، لكشف المزيد من أفراد تلك الشبكة لاعتقالهم وتسليمهم إلى ​القضاء اللبناني​ المختص".