لجنة المال تبدأ جلستها اليوم بدراسة تعديل ضريبة الدخل

تتابع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان العاشرة قبل ظهر اليوم جلسات دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019.
وبعدما وصلت اللجنة مساء امس الى المادة ٤٢ مع تعليق عدد من المواد، ستبدأ اللجنة جلستها بدراسة تعديل ضريبة الدخل. كما ستعقد جلسة ثانية عند الخامسة عصراً.
وكان النائب كنعان اكد انه ستكون هناك "اقتراحات جديدة لايرادات دون ضزائب تثقل كاهل المواطن"، مشدداً على ان "الاصلاح البنيوي جدّي لعدالة حقيقية".
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