سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها"، مشيرة الى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة“.
ولفتت الوكالة الى أن "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".
يذكر أن تل الحارة تقع في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجولان.
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