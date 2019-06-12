غضب شعبي في مصراتة بعد قتل المليشيات صائغ ذهب

قال مصدر ليبي: إن مجموعة مجهولة الهوية من مليشيات مصراتة قتلت صائغا للذهب بتهمة التقاعس عن دعمهم بالمال لمحاربة الجيش الوطني الليبي، ما تسبب في غضب شعبي بالمدينة.



وأوضح المصدر أن اغتيال الحاج مختار السنوسي الضراط بمدينة مصراتة بسبب رفضه دفع مليوني دينار للمليشيات التي تحارب الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وكشف المصدر عن أن اضطرابات ضربت مدينة مصراتة على خلفية الحادث أدت إلى خروج مظاهرات تطالب بحق المقتول، انضم إليها فيما بعد مجموعة من الأهالي بعد استقبال مستشفى مصراتة 11 جثة و44 جريحا قادمين من الاشتباكات في طرابلس.

ونوه المصدر إلى أن المتظاهرين طالبوا بإنهاء مشاركة مليشيات المدينة في المعركة في طرابلس على خلفية الخسائر المتلاحقة للمليشيات.





ومن جانبه، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي في بيان أن متظاهرين أمام مستشفى مصراتة العام طالبوا قيادات المليشيات بإعاذة ذويهم من المشاركة في معارك طرابلس بعد وصول جثث 11 ممن قتلوا في محوري مطار طرابلس والقويعة.



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وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي قد أكد مقتل 11 عنصرا من مليشيات مصراتة و5 من الجبل الغربي أثناء التصدي لمحاولة المليشيات الإرهابية للهجوم على مطار طرابلس الدولي.





وكان اللواء إدريس مادي، قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، قد أكد لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في جبهات القتال بالعاصمة طرابلس، وأن المليشيات ليست لديها قدرة على البقاء طويلاً في جبهات القتال.



وأوضح مادي أن ذلك نتيجة لـ3 أسباب هي: عدم تدربها بشكل عسكري نظامي، وخروجها وعزوفها عن القتال بالجبهات، فضلاً عن عدم وجود منبع أو مصدر لتعويض قتلاها.

ولفت قائد عمليات المنطقة الغربية إلى أن قوات الجيش الليبي لن تدخل مركز العاصمة إلا بعد استنزاف قدرات المليشيات البشرية والعسكرية، قائلاً: "وهذا قريب جدا".

وأوضح أن “المليشيات لديها مخزون تدعمها به قطر وتركيا، لكن الأسلحة لا تعوض نقص الأفراد.. أفرادها غير مؤهلين ويهربون من الجبهات".

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية أسماها "طوفان الكرامة" منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.