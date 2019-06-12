ماكرون: يتعين على أوروبا إجراء حوار مع روسيا واستعادة العلاقات

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنه يتعين على ​أوروبا​ إجراء حوار مع ​روسيا​ واستعادة ديناميكيات العلاقات، مشيرا إلى أنه يخطط لإجراء حديث واسع مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون "يتعين على أوروبا التي أؤمن بها وبتعددية أقطابها والتي أؤيدها، أن تبني قواعد جديدة من الثقة و​الأمن​ مع روسيا ويجب ألا تتفق مع ​الناتو​ فقط. إنها بحاجة إلى بناء (العلاقات). بين أوروبا وروسيا".

وأشار ماركون إلى أنه على الرغم من عدم وجود تقدم واضح باتفاقات ​مينسك​ بشأن الأزمة الأوكرانية، لا يمكن الحديث عن إجراء إصلاح في مجموعة الدول الثماني، والتي أصبحت ​مجموعة السبع​ الكبار في عام 2014، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، يتعين على أوروبا "إجراء حوار استراتيجي مع روسيا" و"استعادة زخم العلاقات".