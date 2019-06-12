ماكرون: يتعين على أوروبا إجراء حوار مع روسيا واستعادة العلاقات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتعين على أوروبا إجراء حوار مع روسيا واستعادة ديناميكيات العلاقات، مشيرا إلى أنه يخطط لإجراء حديث واسع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع المقبلة.
وقال ماكرون "يتعين على أوروبا التي أؤمن بها وبتعددية أقطابها والتي أؤيدها، أن تبني قواعد جديدة من الثقة والأمن مع روسيا ويجب ألا تتفق مع الناتو فقط. إنها بحاجة إلى بناء (العلاقات). بين أوروبا وروسيا".
وأشار ماركون إلى أنه على الرغم من عدم وجود تقدم واضح باتفاقات مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية، لا يمكن الحديث عن إجراء إصلاح في مجموعة الدول الثماني، والتي أصبحت مجموعة السبع الكبار في عام 2014، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، يتعين على أوروبا "إجراء حوار استراتيجي مع روسيا" و"استعادة زخم العلاقات".
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