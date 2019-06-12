"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ كروز

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي ​السعودية​.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر في القوة ال​صاروخ​ية، تأكيده إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة. وأضاف أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في ​المطار​.

وكانت "أنصار الله" أعلنت في 3 كانون الأول من العام 2017 استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالعاصمة ​الإمارات​ية ​أبو ظبي​، بصاروخ مماثل نوع كروز، وهو ما نفته الإمارات آنذاك