الفرزلي: الحريري مستهدف اليوم من الاصدقاء قبل الخصوم

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن "رئيس الحكومة سعد الحريري مستهدف اليوم من الاصدقاء قبل الخصوم وهذا ما عبرت عنه مقدمة اخبار تلفزيون المستقبل قبل ايام"، مشيرا الى ان "اطلالة الحريري اليوم اتت في موقعها الطبيعي".
وفي حديث تلفزيوني رأى الفرزلي أن "كل مراهنة على اسقاط التسوية الرئاسية تعني مراهنة على دفع الامور نحو تخريب البلد"، مشددا على ان "تمسك الحريري بالتسوية هو امر ايجابي".
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