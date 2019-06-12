الفرزلي: الحريري مستهدف اليوم من الاصدقاء قبل الخصوم

أكد نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مستهدف اليوم من الاصدقاء قبل الخصوم وهذا ما عبرت عنه مقدمة اخبار ​تلفزيون المستقبل​ قبل ايام"، مشيرا الى ان "اطلالة الحريري اليوم اتت في موقعها الطبيعي".

وفي حديث تلفزيوني رأى الفرزلي أن "كل مراهنة على اسقاط ​التسوية الرئاسية​ تعني مراهنة على دفع الامور نحو تخريب البلد"، مشددا على ان "تمسك الحريري بالتسوية هو امر ايجابي".