الشرق الأوسط: أمن الدولة يتحقق من إعادة تشغيل المقالع والكسارات بخلاف القرار القضائي

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هيئة المبادرة المدنية في عين دارة، تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أبلغتها فيه أن جميع الكسارات التي أقفلت بقرار سابق من النيابة العامة، عادت إلى العمل ليلاً.
وعلمت "الشرق الأوسط"، أن الإخبار "أحيل على جهاز أمن الدولة لإجراء التحقيقات والتثبت من واقعة إعادة تشغيل المقالع والكسارات بخلاف القرار القضائي المتخذ بوقفها ليبني على الشيء مقتضاه".
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