الشرق الأوسط: أمن الدولة يتحقق من إعادة تشغيل المقالع والكسارات بخلاف القرار القضائي

ذكرت صحيفة "​الشرق الأوسط​" أن هيئة المبادرة المدنية في ​عين دارة​، تقدمت بإخبار لدى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، أبلغتها فيه أن جميع الكسارات التي أقفلت بقرار سابق من النيابة العامة، عادت إلى العمل ليلاً.

وعلمت "الشرق الأوسط"، أن الإخبار "أحيل على جهاز ​أمن الدولة​ لإجراء التحقيقات والتثبت من واقعة إعادة تشغيل ​المقالع والكسارات​ بخلاف القرار القضائي المتخذ بوقفها ليبني على الشيء مقتضاه".