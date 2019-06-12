مصدر دبلوماسي للشرق الأوسط: لبنان ينتهج في سياسته الخارجية قاعدة التضامن مع أشقائه العرب

أشار مصدر دبلوماسي ​لبنان​ي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "لبنان ينتهج في سياسته الخارجية منذ سنوات خلت قاعدة التضامن مع أشقائه العرب في وجه أي دولة غير عربية في حال النزاع معها".

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