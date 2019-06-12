الأخبار:حسم قرار تغيير رئيس بلدية طرابلس وعزام عويضة الأوفر حظا

كشفت مصادر ​طرابلس​ية لـ"الأخبار" أن "قرار تغيير رئيس بلدية طربلس ​أحمد قمر الدين​ شبه محسوم"، إلا إذا طرأت تطورات، وقرّرت القوى السياسية الفاعلة، أي ​تيار العزم​ و​تيار المستقبل​، عدم الإقدام على أي "مغامرة تغييرية".

لكنّ المصادر أكدت أنّ رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، أبلغ عدداً من الأعضاء أنّ الرئيس الجديد سيكون عزام عويضة، ونائب الرئيس هو عبد الحميد كريمة".

في حال إصرار ميقاتي على تغيير قمر الدين، فإنّ ذلك سيُعتبر إعادة سيطرته على قرار البلدية في طرابلس، لكون عويضة محسوباً عليه، وكان رئيس لائحة التوافق السياسي التي خاضت ​الانتخابات البلدية​ في الـ2016، بوجه اللائحة التي دعمها سياسياً الوزير السابق ​أشرف ريفي​.