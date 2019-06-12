شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: حزب الوفد قادر على الدفع بالنسبة المخصصة لكوتة المرأة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وجود تمثيل كاف للمرأة بمجلس النواب بموجب 25% من عدد مقاعد البرلمان لن يكن صعبا، مشيرا إلى أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها ونجاحها فى التمثيل بجميع المحافل المحلية والدولية، كما أن مجلس النواب الحالى لديه 90 نائبة من خير سيدات مصر، وأثبتن كفاءاتهن أمام الجميع.

وشدد "أبو شقة" على أن الحزب لديه من الكوادر التى تمكنه من خوض أى انتخابات تنطلق من الغد وليس العام القادم، قائلا: "الحزب قادر على الدفع بنسبة الـ25% كاملة بكفاءات بمختلف المجالات.

وأوضح أن الحزب سيعمل على تدريب كوادره فنيا وتشريعيا، وكيفية العمل فى الشارع من أجل المواطن المصرى.

يذكر أنه بموجب النص المعدل من التعديلات الدستورية الأخيرة والتى وافق عليها الشعب المصرى فى أبريل الماضى، تستعد الأحزاب والكيانات السياسية لبدء عملية الاستعدادت لبرلمان 2020 والتى يتمثل أبرزها فى اختيار كوادر مناسبة من السيدات لتفى بالكوتة المخصصة وفقا لما نصت عليه من "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".