شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات أردوغان تتسبب فى 40 ألف حالة وفاة لأطفال تركيا بحوادث العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمزى أككوش إيلجازدى، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحكومة ترتكب جرائم جسيمة ضد عمالة الأطفال فى عهد حزب العدالة والتنمية الذى يقوده رجب طيب أردوغان.

وقالت، فى تقرير نشرته صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية أمس، إنه فى الوقت الذى يحتفل به العالم اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى اليوم العالمى لمكافحة عمالة الأطفال نجد أن حوادث عمالة الأطفال فى تركيا تصل إلى 40776 أى 2% من إجمالى حوادث العمل التى بلغت 2 مليون و38 ألفا و803 أشخاص فى الفترة ما بين 2003-2017.

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ولفتت أككوش إلى أن سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية أعلنت إصابة 37.445 ألف طفل أقل من 18 عاما، فضلا عن وفاة 119 حالة نتيجة جريمة عمل ضد الأطفال فى نفس الفترة، موضحة أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت ارتفاعًا بقيمة خمس أضعاف فى حوادث العمل، بما يوازى حوالى 16 شخصًا كل ساعة، مؤكدة أن عام 2003 شهد إصابة 76.667 مواطنا فى حوادث عمل فى حين ارتفع العدد فى عام 2017 بنسبة 369% ليصل إلى 359.653 شخصًا.