شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: الجماعة الإرهابية تشهد خلافات عديدة بسبب التمويل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواجه أزمات عديدة فى الخارج، نتيجة لحالة التخبط الذى يشهده التنظيم فى ظل القيادة الحالية للجماعة، فهناك العديد من الشباب غير راض على ما تقوم بها القيادة الحالية للجماعة، بالإضافة إلى حالة التخبط فى قنوات الإرهابية.
وأضاف القيادى الإخوانى السابق، فى تصريح له، أن معظم الخلافات الموجودة حاليا داخل التنظيم أساسها التمويل، خاصة أن الجناح الذى يدير سيطر على كل التمويل الذى تحصل عليه الجماعة الإرهابية، مما تسبب ذلك فى عدة أزمات، وهو نفور البعض من تلك السياسات التى تقوم بها القيادة التى تدير الجماعة فى الوقت الحالى.
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