شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: توجهات حمد بن جاسم وعلاقته بالعناصر المتطرفة سبب التخبط فى سياسات قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى مشارى الزايدى، أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق يمثل نموذجا للتخبط والإحباط الذى تعانيه سياسات الدوحة حاليا، لافتا إلى أن الملياردير القطرى دعم علاقة قطر بالجماعات المتطرفة كالإخوان الإرهابية وجبهة النصرة، ورموز التطرف السعودي، مثل سلمان العودة ومحمد حامد الأحمري.

وأضاف الزايدى فى مقال له أن السعودية تحول بين جماعته فى قطر وعلاقته بالمنظومة الخليجية، خاصة أن معظم الدول الخليجية لديها علاقات سيئة مع قطر حاليا باستثناء عمان والكويت إلى حد ما على حد قوله.

وأشار الزايدى إلى أن كتاب أوراق قطرية لمؤلفيه الفرنسيين كريستيان تشينو، وجورج مالبرونو فضح سياسات قطر الداعمة للعناصر الإرهابية والمتطرفة حول كثير من دول العالم.