"هواوي" تعتزم إطلاق نظام تشغيل جديد على مليون هاتف ذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، أنها بدأت فعليًا في اختبار نظام تشغيلها الجديد "آرك أو إس" على نحو مليون هاتف تابع لها حول العالم.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إم آرينا"، يأتي هذا القرار من "هواوي"، تمهيدًا لإطلاقه بصورة رسمية الفترة المقبلة، ووعدت بأن تدعمه بمهام أمنية متزايدة لحماية البيانات الشخصية بصورة أكبر من نظام تشغيل "أندرويد".

وأشارت "هواوي" إلى أن نظام التشغيل الجديد سيكون متاحًا على الخريف أو الربيع المقبل، وسيكون متوافقًا على العمل على الهواتف الذكية والحاسبات المحمولة والأجهزة اللوحية أجهزة التلفاز وحتى السيارات.

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ويحمل نظام التشغيل الجديد اسمًا رمزيًا، هو "آرك أو أس"، أو نظام التشغيل السفينة، و"سفينة هواوي أو إس" أو باختصار "السفينة" (آرك) أو "سفينة هواوي" (هواوي آرك).

ومن مفاجآت نظام التشغيل "سفينة هواوي"، أنه لن يتضمن موقع "جوجل بلاي" ولا تطبيقات "جوجل"، إذ ستتوقف "هواوي" عن تراخيص استخدامها بدءًا من الـ 19 من أغسطس المقبل.

وتم حظر معدات اتصالات "هواوي" في الولايات المتحدة منذ عام 2012.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على شركة "هواوي" وأضافتها إلى قائمة كيانات الأمن والسلامة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية في 15 مايو، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر "هواوي" رسميًا من شبكات الاتصالات الأمريكية.