الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ "كروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر حوثية أن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك.

ولم يرد تعليق من الجانب السعودي بعد.