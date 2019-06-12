تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أن سفينة تقل 75 مهاجراً أغلبهم من بنغلادش ما‭ ‬زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها

منذ 12 يوما.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر التونسي منجي سليم، إن "المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل

جرجيس بعد أن رفضت سلطات تونس السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وأضاف أن وضعهم "مقلق"، مشيراً إلى أن 64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان.