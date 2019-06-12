أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أن سفينة تقل 75 مهاجراً أغلبهم من بنغلادش ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئهامنذ 12 يوما.
وقال المسؤول في الهلال الأحمر التونسي منجي سليم، إن "المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل
وأضاف أن وضعهم "مقلق"، مشيراً إلى أن 64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.