اخبار العالم

تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أن سفينة تقل 75 مهاجراً أغلبهم من بنغلادش ما‭ ‬زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها

منذ 12 يوما.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر التونسي منجي سليم، إن "المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
جرجيس بعد أن رفضت سلطات تونس السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وأضاف أن وضعهم "مقلق"، مشيراً إلى أن 64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا