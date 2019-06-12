كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجهولون يفجرون خطا لنقل النفط في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر محلى فى اليمن، الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين فجروا خطا لنقل النفط فى محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وأفاد المصدر لوسائل إعلام عربية - رفض ذكر اسمه - بأن خطا لتصدير النفط الخام تعرض للتفجير بواسطة عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون فى بلدة رضوم، شرق مدينة شبوة، وبحسب المصدر، فإن الحادثة وقعت بالقرب من إحدى النقاط التابعة لقوات ما تسمى "النخبة الشبوانية"، التى تنتشر فى مناطق الثروة النفطية بينها رضوم، حيث ميناء النشيمة الخاص بتصدير النفط.

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وأوضحت المصادر، أن الأنبوب ينقل النفط من حقل العقلة إلى منطقة عياذ بمديرية جردان، ثم عبر أنبوب النفط من عياذ إلى النشيمة بمديرية رضوم، بطول 330 كم، ويصدر الأنبوب يوميا كمية ما بين 15 ألف إلى 17 ألف برميل نفط من حقول نفطية بشبوة، حسب مصدر رسمى فى وزارة النفط اليمنية.

وتأتى هذه العملية، بعد نحو شهرين تقريبا، على قيام قوات "النخبة"، بالاعتداء على خط لنقل النفط فى بلدة الروضة، بهدف إعاقة تصديره من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، ويخضع ميناء النشيمة النفطى الواقع فى مديرية رضوم جنوب شرق شبوة، لسيطرة هذه القوات منذ أكتوبر 2018، وذلك بعد شهرين من تصدير أول شحنة نفط تقوم بها الحكومة، لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتنتشر قوات "النخبة الشبوانية" منذ أغسطس 2017، فى عدد من مناطق محافظة شبوة، منها مديريتى "رضوم وجردان" التى يمر من الأخيرة "خط تصدر الغاز المسال" الممتد من محافظة مأرب (شمالا) وحتى ميناء بلحاف النفطى على بحر العرب.