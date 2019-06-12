الفقيه بنصالح.. العثور على جثة متشرد متعفنة وسط الازبال

عُثر مساء، أمس الإثنين، على جثة متحللة لشخص في الثلاثينيات من عمره، قرب مقبرة الجديدة بالكرين إقليم الفقيه بن صالح، يرجح أنها تعود لمتشرد معروف بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان متشردا يعيش وسط المدينة، يبلغ من العمر 27 سنة.

وعرف مكان الحادث، حالة استنفار لمختلف السلطات الأمنية، والتي فتحت تحقيق لمعرفة أسباب وفاة الهالك، فيما تم نقل جثته لمستودع الأموات لإخضاعه لتشريح الطبي.