شكرا لقرائتكم ترمب: الأزمة مع إيران تحت السيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن الأزمة مع إيران تحت السيطرة.

وقال في خطاب توجه فيه إلى أنصاره في أيوا، منتقداً سياسة الإدارة السابقة في ملف إيران:" الإدارة السابقة منحت إيران 150 مليار دولار، كما نقلت ملايين الدولارات نقداً عبر الطائرات إليها، وكل ما حصلنا عليه في المقابل، اتفاق سيء"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

"الموت لأميركا"

وتابع قائلاً: بعد التوقيع هتف الإيرانيون الموت لأميركا، متسائلاً كيف يوقع مسؤول أميركي اتفاقاً مع أناس يهتفون الموت لأميركا؟!"

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إلى ذلك، أضاف أن هذا الشعار لم يعد يسمع في الوقت الحالي، وقال: "من الأفضل ألا أسمعه."

يذكر أن ترمب قال في الخامس من يونيو، رداًعلى سؤال حول احتمال الحرب مع إيران: "دائما هناك فرصة"، إلا أنه استدرك مضيفاً أنه يفضل الحوار.

كما أكد من بريطانيا، الأسبوع الماضي أن بلاده عازمة على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وكان التوتر تصاعد بين البلدين في الأشهر الأخيرة، بعد أن عززت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.