فيديو: يونس الميموني
سجلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بنيابة طنجة أصيلة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتياز امتحانات الباكالوريا، 11 حالة غش سيتم التعامل معها حسب القوانين الجاري بها العمل.
وكشف رشيد ريان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، أن مجموع المترشحين الذين سيجتازون الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة الباكالوريا بلغ بالنسبة للتعليم العمومي أزيد من 11 ألف تلميذ وبالنسبة للمترشحين الأحرار 2068 مترشحة ومترشح.
وأضاف المتحدث أن اليوم الأول من الامتحانات مر في أجواء عادية، إذ بلغ إجمالي مراكز الامتحان 37 مركز، مشيرا أن النيابة هيأت كل الظروف المناسبة لاجتياز التلاميذ للامتحانات بشكل عادي.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الإقليمي للتعليم بطنجة يكشف حصيلة اليوم الأول من امتحان الباكالوريا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.