المدير الإقليمي للتعليم بطنجة يكشف حصيلة اليوم الأول من امتحان الباكالوريا-فيديو

فيديو: يونس الميموني

سجلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بنيابة طنجة أصيلة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتياز امتحانات الباكالوريا، 11 حالة غش سيتم التعامل معها حسب القوانين الجاري بها العمل.

وكشف رشيد ريان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، أن مجموع المترشحين الذين سيجتازون الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة الباكالوريا بلغ بالنسبة للتعليم العمومي أزيد من 11 ألف تلميذ وبالنسبة للمترشحين الأحرار 2068 مترشحة ومترشح.

وأضاف المتحدث أن اليوم الأول من الامتحانات مر في أجواء عادية، إذ بلغ إجمالي مراكز الامتحان 37 مركز، مشيرا أن النيابة هيأت كل الظروف المناسبة لاجتياز التلاميذ للامتحانات بشكل عادي.