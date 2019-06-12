بنشماش يطرد رئيس اللجنة التحضيرية.. وخصومه يتعهدون بالاستمرار في ترتيبات المؤتمر

كما كان متوقعا، رد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، على التيار المناهض له، بطرد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، الذي انتخبه التيار شهر ماي الماضي، من الحزب برمته.

بنشماش استغل اجتماع المكتب الفدرالي اليوم بفاس، لإعلان هذا القرار، رغم ان التيار الخصم له، يطعن في هذه المسطرة التي لا تسمح للمكتب الفيدرالي بطرد عضو من الحزب دون أن يكون قد خضع للاستماع إليه عبر لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتوصل المكتب المذكور بتقرير حول قضيته.

بيان للمكتب الفيدرالي الذي يطعن التيار في شرعية قراره بعد مقاطعة اجتماعاته من لدن أغلبية أعضائه، قال إن كودار ارتكب “أخطاء جسيمة”، ومنها على وجه الخصوص، عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته.

فالدعوة لعقد اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير يعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها؛ فضلا عن كونها أقرت في رسالتها الموجهة للأمانة العامة: ”عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج”.

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قيادي في التيار قال في رد على هذا القرار “إن اجتماع المكتب الفيدرالي، الذي انعقد اليوم، غير شرعي، فقد ملأه بن شماش بأنصاره الذين عينهم دون وجه حق، وفي غياب ومقاطعة الأعضاء ذوي الصفة، فضلا عن ان قوانين وأنظمة الحزب لا تسمح للمكتب الفيدرالي باتخاذ قرارت الطرد درن توصيات من لجنة الاخلاقيات”.

مضيفا بالقول: “نحن ماضون في الاعداد للمؤتمر، وقرارات بن شماش غير شرعية ولا قانونية”. وليس كودار وحده من طرده بنشماش من الحزب، بل وأيضا محمد ودمين، الأمين الجهوي للحزب في سوس ماسة، الذي أقاله سابقا من منصبه.

بنشماش طرد هذا القيادي على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر “خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 ماي 2019 والذي بموجبه تم الإعلان حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب”، حسب البيان.