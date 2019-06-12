تصفيات يورو 2020: ألمانيا تمطر شباك إستونيا بثمانية أهداف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب ألمانيا فوزا ساحقا على ضيفه منتخب إستونيا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات ذهاب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز الأهداف الثمانية للمانشافت كل من اللاعبين ماركو رويس (هدفان)، سيرج غنابري (هدفان)، ليون غوريتسكا، إلكاي غوندوغان، تيمو فيرنير وليروي سانيه.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، في حين بقي رصيد المنتخب الإستوني خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط ألماني كبير، وسدد جوشوا كيميتش، كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج المنطقة، لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة الثالثة.

ونجح ماركو رويس في تسجيل الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة العاشرة، حيث استلم كرة من كيرير وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية في شباك إستونيا.

ولم يترك الألمان لإستونيا فرصة العودة، ونجح سيرجي غنابري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17، وبصناعة من زميله ليروي ساني، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ليُضاعف النتيجة.

واستمرت الماكينات الألمانية في هز شباك إستونيا، وسجل ليون غوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 20، من كرة رأسية على يسار الحارس سيرجي، وبصناعة من زميله جوشوا كيميتش.

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وحصل ليون غوريتسكا على خطأ في منطقة جزاء إستونيا، وأعلن حكم المباراة عن وجود ركلة جزاء في الدقيقة 26، نفذها إلكاي غوندوغان بنجاح، حيث سدد أسفل يسار الحارس، ليُضيف الهدف الرابع للمانشافت.

وواصل الماكينات، السيطرة على المباراة، أمام تراجع إستونيا، ليحصل غوريتسكا على خطأ من خارج المنطقة، ونفذه ماركو رويس بنجاح، حيث سدد أعلى يمين المرمى، ويُضيف الهدف الخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر لوف الدفع بمارسيل هالستنبرغ بدلًا من شولز، ودراكسلر بدلًا من غوندوغان، وآخر التغييرات كان المهاجم تيمو فيرنر بدلًا من ماركو رويس، لزيادة الضغط الهجومي على الخصم.

وجاءت فرصة خطيرة لإستونيا في الدقيقة 56، حث أرسل تايخو كرة عرضية للمهاجم زينخوف، والذي قام بالتسديد بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن، في وسط المرمى، وتصدى لها الحارس مانويل نوير.

ونجح سيرجي غنابري في تسجيل الهدف السادس لألمانيا في الدقيقة 62، حيث استقبل أمام المرمى، كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله هالستنبرغ، وأسكن الكرة في الشباك.

واستمر الضغط الألماني لمواصلة تسجيل الأهداف، وبالفعل نجح البديل تيمو فيرنر في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 79، حيث استقبل تمريرة من جوليان دراكسلر وسدد كرة من الجبهة اليسرى في شباك إستونيا.

واختتم ليروي ساني أهداف الماكينات، بالهدف الثامن في الدقيقة 88، حيث استقبل تمريرة من جوليان دراكسلر، وسدد الكرة أسفل يسار المرمى بنجاح.