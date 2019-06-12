الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

أعلنت دمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب البلاد وأسقطت عددا منها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة الواقعة في محافظة درعا وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة .

ونقلت الوكالة عن مراسل أخبار التلفزيون السوري أنه بعد العدوان الإسرائيلي بعدد من الصواريخ بدأت تل أبيب بحرب إلكترونية من خلال التشويش على الرادارات.



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وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي الثالث من شهر يونيو/حزيران الجاري تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار التيفور في مدينة حمص، ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية تصدت لمقذوفات قادمة من إسرائيل.

وفي 13 أبريل/نيسان، تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، بحسب ما أفادت "سانا" التي تحدثت عن جرح 3 مقاتلين، وقال المرصد السوري آنذاك إن ذلك القصف أدى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيين".

واستهدف قصف إسرائيلي مدينة حلب، في نهاية مارس/آذار، وأعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة، والقصف الذي طال وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل 7 منهم.