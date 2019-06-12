الجيش الليبي يتصدى لمليشيا هاجمت مطار طرابلس

قال الجيش الليبي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن قواته تصدت لهجوم شنته المليشيات الإرهابية على مطار طرابلس الدولي، لافتاً إلى أن المعارك خلفت 16 قتيلاً من المليشيات.

وذكر الجيش الليبي، في بيان، أن القوات تصدت لهجوم مزدوج على القوات المتمركزة في المطار من جهتي الشمال والغرب، ودمرت عربات المليشيات على المشارف البعيدة للمطار.

وأكد البيان أنه تمت ملاحقة المليشيات الإرهابية الهاربة من المواجهة وتدميرها بالمدفعية والطيران، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن 16 قتيلا؛ هم 11 من مدينة مصراتة و5 من الجبل الغربي.

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وكان اللواء إدريس مادي، قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، أكد لموقع"العين الإخبارية" أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في جبهات القتال بالعاصمة طرابلس، وأنها ليست لديها القدرة على البقاء طويلا في جبهات القتال.

وأوضح أن ذلك نتيجة لـ3 أسباب هي: عدم تدربها بشكل عسكري نظامي، وخروجها وعزوفها عن القتال بالجبهات، فضلاً عن عدم وجود منبع أو مصدر لتعويض قتلاها.

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.