نشطاء إيرانيون يهاجمون وزيرا بعد دعوته إلى التقشف

شن نشطاء إيرانيون هجوما حادا على أحد وزراء الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب تصريحات مثيرة للجدل اعتبر خلالها أن مشكلات طهران سببها في المقام الأول النمط الاستهلاكي المرتفع، داعيا إلى مزيد من إجراءات التقشف.

ورأى المغردون عبر موقع تويتر أن تعنيف رضا أردكانيان، وزير الطاقة بحكومة حسن روحاني، للإيرانيين بدعوى إقبالهم يوميا على تناول أكثر من وجبة طعام، ودعوته إلى الاقتداء بالمستهلكين الصينيين الذين يكتفون بوجبة طعام واحدة، يعكس غيابه عن الواقع المتدهور للشعب.

ونشرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) مقابلة مع أردكانيان اعتبر فيها الأخير أن العقوبات المفروضة على بلاده مردها إلى العادات السيئة التي تتبعها شرائح المستهلكين في إيران، على حد قوله.

وشارك نشطاء إيرانيون صورا يظهر بها بعض أبناء الوزير الإيراني أمام موائد طعام وصفوها بـ"الضخمة"، منتقدين بشدة تصريحاته حول ارتداء المستهلكين الإيرانيين ملابس بمعدلات تتجاوز متوسط السكان في البلدان الصناعية المتقدمة.

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ودعا المستخدمون الإيرانيون وزير الطاقة إلى الالتزام بمهام وظيفته فقط بدلا من توجيه اللوم للناس، لاسيما أن قرابة نصف الشعب لديهم مشكلات حاليا في توفير حصة غذائية واحدة، على حد قولهم.

واعتبر مغردون آخرون أن "أردكانيان" ليس سوى منافق حيث يسعى إلى تحويل الرأي العام عن توجيه سهام الانتقاد إلى الفشل الحكومي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلوم بها مسؤولون إيرانيون الناس العاديين بسبب أزمة الاقتصاد الطاحنة، حيث اعتبر مكارم شيرازي رجل الدين المتشدد والمقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أشهر أن غلاء أسعار اللحوم ليس مشكلة، داعيا إلى عدم تناولها.