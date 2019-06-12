«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

كتب محمد السيد

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية و برامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية، وذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام و تطوره.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن برامج التوك شو أو المعروفة أكاديميا باسم برامج...