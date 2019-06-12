كريم الخطيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بصورة نهائية على مشروع القانون الذي قدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
وأَضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحد الأدنى للمعاشات وصل إلي 900 جنيه في المجموع الكلي.
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